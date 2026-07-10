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Врач назвал условия, при которых взрослым можно спать днём

Взрослым с нормальным графиком лучше не спать днём, но получасовой дневной сон допустим при недосыпе, сообщил врач-терапевт Европейского медицинского центра (EMC), специалист по превентивной и антивозрастной медицине Эсаки Хаджимэ.

Источник: RT на русском

Взрослым с нормальным графиком лучше не спать днём, но получасовой дневной сон допустим при недосыпе, сообщил врач-терапевт Европейского медицинского центра (EMC), специалист по превентивной и антивозрастной медицине Эсаки Хаджимэ.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как пояснил Хаджимэ, взрослым с нормальным распорядком дня лучше воздерживаться от сна в дневное время, особенно после обеда и приёма пищи.

При этом врач допустил единственное исключение: короткий дневной отдых возможен, если человек не добирает положенные семь-восемь часов сна в сутки. Однако и в этом случае он должен длиться не более 30 минут.

«Важно устраивать такой отдых до 17:00, чтобы он не повлиял на ваш ночной сон», — уточнил Хаджимэ.

Ранее сомнолог Максим Новиков рассказал, что частые пробуждения среди ночи могут быть связаны с серьёзными проблемами со здоровьем.