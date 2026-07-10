Reuters: Трамп уволил членов комиссии по содействию выборам

Агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что президент США Дональд Трамп накануне промежуточных выборов в Конгресс освободил от должности членов Федеральной комиссии по содействию выборам.
В четверг Трамп принял решение о снятии с должностей членов данной комиссии, являющейся независимым федеральным органом, который оказывает поддержку должностным лицам, ответственным за проведение выборов на территории всей страны.
Комиссия состоит из четырех членов, однако один из них покинул свой пост ранее. Республиканец ушел в отставку добровольно, тогда как двое демократов получили уведомления об увольнении по электронной почте.
Комиссия, созданная в 2002 году, выполняет вспомогательные функции, такие как сертификация оборудования для голосования. Традиционно промежуточные выборы в 2026 году пройдут в первый вторник ноября.
Ранее Трамп выразил намерение пригласить экс-президентов страны, в том числе Барака Обаму и Джо Байдена, на совместный просмотр матча по футболу в Белом доме.