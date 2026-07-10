ВСУ начиняют мины иглами и монетами

«К сожалению, часто мирные территории минируют (при помощи БПЛА — ред.), дороги в основном, поля. Особенно во время работ посевных, уборки. Также залетают в города и населенные пункты, разбрасывают возле домов взрывные устройства. К нам часто обращаются за помощью», — пояснил сапер.