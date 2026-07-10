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ВСУ начиняют мины иглами и монетами

ВСУ переходят на самодельные противопехотные мины, начиненные иглами и монетами.

Источник: © РИА Новости

КУРСК, 10 июл — РИА Новости. ВСУ из-за дефицита штатных противопехотных мин все чаще переходят на самодельные взрывные устройства (СВУ), начиненные различными поражающими элементами, в том числе иглами и распиленными монетами, рассказал РИА Новости старшина саперной роты 88-го полка группировки «Север» с позывным Ежик.

«Часто находим самоделки СВУ, большая часть всех СВУ, которые использует враг, они осколочные. Начиняют всем от простых подшипников до заточенных игл, все, что угодно, туда кладут. Находили даже монеты распиленные», — рассказал боец.

Он пояснил, что ВСУ так начиняют в основном самодельные противопехотные мины, которыми минируют, в том числе, и территории, где проживают мирные люди.

«К сожалению, часто мирные территории минируют (при помощи БПЛА — ред.), дороги в основном, поля. Особенно во время работ посевных, уборки. Также залетают в города и населенные пункты, разбрасывают возле домов взрывные устройства. К нам часто обращаются за помощью», — пояснил сапер.

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