Сергей Тен: Ситуация на топливном рынке требует системных решений

Предложения сводятся к трем ключевым направлениям.
Первое — географический принцип поставок. Необходимо установить приоритет распределения поставок топлива внутри федеральных округов, чтобы регионы, в первую очередь Сибирь, обеспечивались продукцией местных производителей. Это позволит добиться минимизации транспортного плеча, сокращения сроков доставки и исключения нерациональных встречных перевозок между регионами.
Второе предложение — приоритетное обеспечение внутреннего спроса и квотирование опта. Это критически важно для обеспечения стабильных поставок на независимые АЗС, поддержки промышленных предприятий и обеспечения бесперебойной уборочной кампании в Восточной Сибири, отмечает пресс-служба парламентария.
Наше третье предложение — усиление межведомственного контроля над работой Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи со стороны Банка России, Генеральной прокуратуры и ФАС, чтобы исключить любые нарушения и спекуляции. Эти вопросы, в частности, мы детально разбирали на заседании оперативного штаба под руководством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.
Продолжаем держать ситуацию на топливном рынке на жестком контроле, — резюмировал Сергей Тен.