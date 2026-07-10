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Сергей Тен: Ситуация на топливном рынке требует системных решений

Иркутская область, НИА-Байкал — Депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен направил депутатский запрос заместителю председателя Правительства РФ Александру Новаку с предложениями по стабилизации топливного рынка.

Источник: НИА Байкал

Предложения сводятся к трем ключевым направлениям.

Первое — географический принцип поставок. Необходимо установить приоритет распределения поставок топлива внутри федеральных округов, чтобы регионы, в первую очередь Сибирь, обеспечивались продукцией местных производителей. Это позволит добиться минимизации транспортного плеча, сокращения сроков доставки и исключения нерациональных встречных перевозок между регионами.

Второе предложение — приоритетное обеспечение внутреннего спроса и квотирование опта. Это критически важно для обеспечения стабильных поставок на независимые АЗС, поддержки промышленных предприятий и обеспечения бесперебойной уборочной кампании в Восточной Сибири, отмечает пресс-служба парламентария.

Наше третье предложение — усиление межведомственного контроля над работой Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи со стороны Банка России, Генеральной прокуратуры и ФАС, чтобы исключить любые нарушения и спекуляции. Эти вопросы, в частности, мы детально разбирали на заседании оперативного штаба под руководством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Продолжаем держать ситуацию на топливном рынке на жестком контроле, — резюмировал Сергей Тен.

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