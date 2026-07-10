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Курьеры и продавцы стали самыми востребованными вакансиями для подростков

Чаще всего подросткам этим летом предлагают позиции курьеров, продавцов и промоутеров, выяснили аналитики SuperJob.

Чаще всего подросткам этим летом предлагают позиции курьеров, продавцов и промоутеров, выяснили аналитики SuperJob.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование.

Как выяснили аналитики, 17% российских компаний принимают несовершеннолетних сотрудников: 7% — на работу, ещё 10% — только на стажировку.

При этом крупный и средний бизнес нанимает подростков чаще. Среди компаний с персоналом от 100 человек таких 24%, среди малого бизнеса — лишь 11%.

Сами школьники, разместившие резюме, чаще претендуют на позиции работников торгового зала, сборщиков заказов, официантов, курьеров и промоутеров, а также разнорабочих.

«Статистика вакансий июня показывает, что школьникам чаще всего предлагают позиции курьеров, продавцов, промоутеров, официантов и сотрудников заведений общественного питания», — говорится в исследовании.

Отмечается, что 23% родителей сообщили о подработке детей в течение учебного года, а 27% планируют летнюю занятость для ребёнка в 2026 году.

Ранее адвокат Сергей Жорин предупредил, что отсутствие письменного трудового договора может быть одним из признаков мошеннической подработки для подростков.