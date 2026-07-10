Депутат Якубовский: некоторым россиянам положена субсидия на оплату ЖКУ

«То есть оценивается не только сама квитанция, а вся совокупность обстоятельств. При этом важно понимать и основания для отказа. Субсидию могут не назначить, если расходы семьи не превышают установленный в регионе порог, если не подтверждено право на жилое помещение или постоянное проживание по адресу, если представлены неполные либо недостоверные сведения», — предупредил он.