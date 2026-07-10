Депутат Якубовский: некоторым россиянам положена субсидия на оплату ЖКУ

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг — один из ключевых механизмов адресной поддержки граждан. Об этом рассказал в беседе с RT член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
«Федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов на ЖКУ составляет 22% совокупного дохода семьи, но субъекты Российской Федерации вправе устанавливать более мягкие условия. Например, в Москве для большинства заявителей порог составляет 10%, в Санкт-Петербурге — 14%. Поэтому нужно проверять правила именно своего региона», — посоветовал парламентарий.
При расчёте учитываются доход семьи, её состав, региональный стандарт площади жилья и региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, заявил депутат.
«То есть оценивается не только сама квитанция, а вся совокупность обстоятельств. При этом важно понимать и основания для отказа. Субсидию могут не назначить, если расходы семьи не превышают установленный в регионе порог, если не подтверждено право на жилое помещение или постоянное проживание по адресу, если представлены неполные либо недостоверные сведения», — предупредил он.
Также, по словам собеседника RT, основанием для отказа является непогашенная задолженность по ЖКУ, но не любая строка в квитанции, а долг, подтверждённый вступившим в силу судебным актом и образовавшийся за последние три года.
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