BI: накопление арсеналов дронов не поможет НАТО при конфликте

Как сообщается, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 7 июля на Форуме оборонной промышленности в рамках саммита альянса заявил, что 20 стран НАТО присоединятся к инициативе блока Drone Edge. В рамках этой программы планируется инвестировать $40 млрд в течение ближайших пяти лет в производство беспилотников и средств противодействия им, а также в пятикратное увеличение мощностей по подготовке их операторов.