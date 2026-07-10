BI: накопление арсеналов дронов не поможет НАТО при конфликте

Отмечается, что Североатлантический альянс стремится подготовиться к гипотетической «войне беспилотников», однако накопление миллионов дронов способно привести к тому, что государства блока останутся с вооружением, которое устареет до начала боевых действий.
«Нам следует менять порядок закупок [дронов]», — приводит Business Insider мнение помощника генсека НАТО Тарьи Яакколы. По ее словам, в сфере беспилотных технологий невозможно осуществлять закупки «как раньше — покупать, отправлять на склад и ждать».
Как сообщается, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 7 июля на Форуме оборонной промышленности в рамках саммита альянса заявил, что 20 стран НАТО присоединятся к инициативе блока Drone Edge. В рамках этой программы планируется инвестировать $40 млрд в течение ближайших пяти лет в производство беспилотников и средств противодействия им, а также в пятикратное увеличение мощностей по подготовке их операторов.