Уехавший в США актер Бурковский вдвое снизил цены на актерские курсы

ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Стоимость курсов в актерской школе Seagull NYC, которую уехавший из России актер Андрей Бурковский открыл в Нью-Йорке вместе с супругой, за полтора года снизилась более чем вдвое, выяснило РИА Новости.
Бурковский переехал в США в 2022 году, заявив, что намерен учиться там актерскому мастерству. В 2024 году он вместе с супругой открыл в Нью-Йорке школу Seagull NYC, что в переводе с английского означает «Чайка». Согласно описанию на сайте, в школе преподают актеры из США, Израиля и разных регионов России, а обучение строится на технике режиссера Константина Станиславского.
Вскоре после запуска школы Бурковский начал предлагать трехмесячный курс Your Life — Your Show («Твоя жизнь — твое шоу» — ред.), участникам которого обещали преодоление личных барьеров и обретение уверенности. В начале 2025 года его стоимость составляла 1960 долларов или почти 150 тысяч рублей.
Сейчас этот курс на сайте школы не представлен, а последнее обновление его страницы, как следует из анализа сетевых архивов, проводилось еще в 2025 году — тогда же, когда она была создана.
Школа предлагает одномесячный курс от самого Бурковского для профессиональных актеров за 950 долларов или около 72,5 тысячи рублей, а также пятимесячные курсы для детей стоимостью 960 долларов или около 73,2 тысячи рублей. Таким образом, цена предлагаемых курсов снизилась примерно на 51%.
При этом следов заметного интереса к школе в открытых источниках немного. На популярных американских сервисах отзывов, включая Yelp, рецензий на Seagull NYC не появлялось с момента создания ее страницы, а в соцсетях у публикаций школы комментарии либо отсутствуют, либо их крайне мало. На самом сайте размещены только отзывы, датированные годом основания школы.
Анализ сетевого трафика, проведенный РИА Новости, также показывает, что Seagull NYC не вызвала заметного интереса у американской аудитории. Сайт школы практически не посещают, а поисковые запросы по названию организации либо отсутствовали вовсе, либо находились на статистически незначимом уровне.