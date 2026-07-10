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Иранские СМИ заявили о рекордной посещаемости похорон Али Хаменеи

Более 40 миллионов человек приняли участие в похоронах Хаменеи.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Более 40 миллионов человек приняли участие в траурных мероприятиях по случаю похорон погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, сообщает телеканал Press TV.

Шестидневные торжественные прощания и похоронные обряды прошли в пяти городах Ирана и Ирака: Тегеране, Куме, Наджафе, Кербеле и Мешхеде — родном городе Хаменеи, где он был похоронен в пятницу утром.

«Официальные оценки, составленные на основе многочисленных независимых полевых и правительственных источников, подтверждают, что в этих исторических событиях приняли участие от 41 до 43 миллионов человек», — сообщает телеканал, который назвал похоронные церемонии «самыми массовыми в истории человечества».

Али Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру.

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Биография Али Хаменеи
Али Хаменеи — иранский религиозный и политический деятель, Верховный лидер Ирана с 1989 года, а также третий президент страны в 1981—1989 годах. Он занимал ключевые позиции в исламской республике более трех десятилетий и был убит на рабочем месте во время израильских ударов 28 февраля 2026 года: собрали главное из его биографии.
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