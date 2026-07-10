В базу «Миротворца»* внесли подозреваемых в убийстве киллерши из Монако

«Миротворец»* — украинский экстремистский сайт, созданный в 2014 году. Он известен тем, что нелегально собирает и публикует личные данные людей. В базу ресурса попадают журналисты, политики, артисты и другие публичные лица, которые посещали Крым или Донбасс, а также те, кто по иным причинам вызвал негативную оценку авторов. Публикация таких данных неоднократно приводила к угрозам, травле и даже нападениям на людей.