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CNN: Израиль передал США разведданные о планах Ирана убить Трампа

Израиль передал США разведывательные данные, согласно которым Иран составил план убийства президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Израиль передал США разведывательные данные, согласно которым Иран составил план убийства президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным собеседников телеканала, США получили новое предупреждение на этой неделе, оно касалось конкретного плана. В последние недели Вашингтон и так фиксировал постоянный поток сведений о возможных угрозах в адрес президента. Американская сторона еще не успела самостоятельно проверить израильские данные, отмечает CNN.

Несколько американских чиновников полагают, что доклад Израиля может быть попыткой премьер-министра Биньямина Нетаньяху повлиять на решения Белого дома и склонить Дональда Трампа к активизации военных действий.

9 июля господин Трамп в разговоре с журналистами после саммита НАТО в Анкаре допустил, что может стать жертвой покушения. По его словам, он «номер один в иранском списке на убийство».

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