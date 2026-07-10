Выпавшие из лодки люди на реке Алдан Были в состоянии опьянения

«Восьмого июля в 19.00 часов (13.00 мск) пятеро мужчин на моторной лодке вышли из села Угоян в направлении села Хатыстыр Алданского района. На обратном пути из села Хатыстыр в 25 километрах выше по течению от села Угоян у лодки заглох двигатель. Судно начало заполняться водой и тонуть. Все пятеро покинули борт и попытались вплавь добраться до берега… По словам выжившего мужчины, компания ехала обратно после употребления спиртных напитков», — говорится в сообщении.