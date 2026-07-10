«Ни единого шанса»: в США признались в провале сделки Трампа и Зеленского

«Проблема в том, что в вопросе производства ракет Patriot на Украине, нет ни единого шанса на его воплощение. Эта идея изначально обречена из-за полной некомпетентности тех, кто все это задумал. А это значит, что с самого начала американо-украинское лицензионное соглашение направлено вовсе не на реальное улучшение способности Украины защитить себя, а на то, чтобы создать у людей впечатление, будто Украина и вправду на это способна», — отметил эксперт.