«Ни единого шанса»: в США признались в провале сделки Трампа и Зеленского

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Обещанное президентом США Дональдом Трампом Владимиру Зеленскому производство ракет для комплексов Patriot на Украине никогда не будет реализовано, заявил военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в статье на платформе Substack.
«Проблема в том, что в вопросе производства ракет Patriot на Украине, нет ни единого шанса на его воплощение. Эта идея изначально обречена из-за полной некомпетентности тех, кто все это задумал. А это значит, что с самого начала американо-украинское лицензионное соглашение направлено вовсе не на реальное улучшение способности Украины защитить себя, а на то, чтобы создать у людей впечатление, будто Украина и вправду на это способна», — отметил эксперт.
По его словам, ни Владимир Зеленский, ни Дональд Трамп не могут не понимать, что проект производства Patriot на Украине не имеет практических перспектив.
«Украинские Patriot никогда не увидят свет. И любой, кто продает эту фантазию — включая Зеленского и Трампа — знает, что это правда. Это миф, химера, призванная сломить дух русских. Но это ловушка, в которую не попадутся ни российский народ, ни его руководство. К сожалению, того же нельзя сказать ни о Зеленском, ни о Трампе», — подытожил Риттер.
В среду президент США Дональд Трамп встретился с главой киевского режима на полях саммита НАТО в Анкаре. На переговорах американский лидер заявил, что Украина может получить лицензию на изготовление систем Patriot.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.