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Путин обсудил поддержку и помощь российских бизнесменов: подробности

Путин: суды ЕС принимают неправовые решения против бизнеса РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин заявил, что решения Лондонского и Стокгольмского арбитражей в отношении российских компаний не имеют правовой основы.

В четверг президент провел встречу с главой ТПП Сергеем Катыриным. Тот напомнил, что вопрос работы международного арбитража уже поднимался на Госсовете, и отметил, что Лондонский и Стокгольмский суды действуют против интересов российского бизнеса.

Глава ТПП также подтвердил, что решения Лондонского и Стокгольмского арбитражей носят политически мотивированный характер и направлены против российских компаний.

Глава ТПП подчеркнул, что в субъектах РФ расширяется сеть филиалов Торгово-промышленной палаты для работы с бизнесом. На сегодняшний день 130 территориальных палат объединяют порядка 57 тысяч организаций.

Кроме этого, активно развиваются международные деловые связи: созданы бизнес-советы с 76 странами, включая государства Глобального Юга, а представительства ТПП России открыты в более чем 40 государствах мира.

ТПП при этом занимается благотворительной деятельностью — через фонд имени Евгения Примакова бизнес поддерживает детские дома и учреждения для детей. В настоящее время особое внимание уделяется приграничным регионам: Курской, Брянской и Белгородской областям.

Также ТПП взаимодействует с Госдумой по вопросам законодательства, затрагивающего интересы предпринимателей. Ежегодно около 100 законопроектов проходят обсуждение с бизнес-сообществом, вносится порядка 30 пакетов поправок, а 15−20 законов разрабатываются по инициативе палаты.

Палата выдает сертификаты происхождения товаров, чтобы помочь таможенным органам корректно начислять пошлины и применять нетарифные меры регулирования.

Палата также участвует в противодействии коррупции. Для этого среди примерно 40 тыс. предпринимателей по всей стране проводятся опросы, направленные на выявление фактов взяточничества и наиболее коррупционных сфер.

На днях Путин также провел встречу с генеральным директором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной. Она добавила, что основной задачей обозначен рост экспорта на две трети к 2030 году по сравнению с показателями 2023 года.

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