Тайна Макрона: что скрывает француз за темными очками

Президент Франции Эммануэль Макрон спровоцировал новый скандал, появившись в тёмных очках на саммите НАТО в Анкаре. В Сети высказываются мнения, что Макрон скрывает синяки от побоев супруги. Эксперты по этикету и психологии в эксклюзивных комментариях aif.ru оценили неоднозначный имиджевый ход французского лидера.
Скандал на саммите: Макрон нарушил этикет в Анкаре.
Эммануэль Макрон вновь оказался в центре общественного обсуждения из-за своего внешнего вида. Французский лидер прибыл на официальную встречу-фотосессию руководителей НАТО в Анкаре в тёмных солнцезащитных очках, чем вызвал бурную реакцию как в СМИ, так и в социальных сетях.
Особое внимание привлёк эпизод во время рукопожатия с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом: турецкий лидер не скрывал ухмылки, что мгновенно разлетелось по мировым новостным лентам. Пользователи интернета тут же принялись обсуждать, является ли это демонстрацией пренебрежения к собеседникам или за необычным аксессуаром стоят более серьёзные причины.
Это не первый случай, когда Макрон появляется на публике в тёмных очках. Ранее его уже замечали в подобном виде во время Всемирного экономического форума в Давосе, что тогда также вызвало вопросы к протокольной службе французского лидера.
Что говорит деловой этикет.
В эксклюзивном комментарии aif.ru ситуацию оценила эксперт по деловому этикету и протоколу Татьяна Баранова. Специалист подчеркнула, что с точки зрения общепринятых норм поведение французского президента действительно выглядит нестандартно.
«Солнцезащитные очки нужны людям прежде всего для того, чтобы защищать глаза от солнца. В помещении, очевидно, в этом нет потребности. Если даже разбирать обычный повседневный этикет, не политические аспекты, то даже при встрече летом на улице со знакомым рекомендуется снять очки хотя бы на время приветствия, даже с учётом того, что на улице яркое солнце», — отметила Баранова.
Эксперт обратила внимание, что правила этикета для публичных персон особенно строги, а их нарушение всегда воспринимается как определённое послание. Однако собеседница издания не исключила, что у поступка Макрона могут быть объективные причины. «Но нужно учитывать, что в жизни случаются очень разные ситуации. Могут быть медицинские проблемы с глазами, поэтому глаза нужно защищать от света даже в помещении. Если с точки зрения здоровья, так сказать, по показаниям, без солнцезащитных очков нельзя, тогда делаются исключения из норм и правил», — объяснила она.
Баранова особо подчеркнула разницу между политической средой и миром моды и шоу-бизнеса. В качестве примера она привела главного редактора американского Vogue Анну Винтур, для которой тёмные очки давно стали частью фирменного имиджа. «Если бы мы говорили, например, не про политику, а про мир культуры, моды и искусства, мы могли бы вспомнить Анну Винтур, у которой тёмные очки — часть имиджа: она практически не снимает их. В своё время она была в тёмных очках, даже когда сидела на показе мод с королевой Елизаветой II. Но мы говорим про политику, поэтому здесь совершенно точно это не может быть просто прихотью — у этого должны быть какие-то основания», — заявила протоколист.
По словам Барановой, официальные представители французского президента уже давали объяснения — они ссылаются на проблему с глазами, которая требует постоянной защиты от света. Именно этот аргумент, по мнению эксперта, является ключевым, позволяющим хоть как-то оправдать нарушение протокола.
Психолог Ланг: что прячут за тёмными стёклами.
В эксклюзивном комментарии aif.ru психолог Сергей Ланг дал свою развёрнутую оценку имиджевому решению Макрона.
«Тёмные очки — это определённая форма защиты. Это говорит о том, что человек сам не готов проявлять свои эмоции, показывать свою искренность. Человек очень закрытый, не доверяет другим людям. Это физическая ширма, маска, которую человек надевает для того, чтобы ему было комфортно. За этим скрывается ряд определённых комплексов, за этим скрывается недоверие к людям», — сказал эксперт.
По мнению Ланга, решение сохранять очки в помещении, тем более на столь высоком уровне, является сознательным выбором, который транслирует оппонентам вполне конкретный сигнал: собеседник не намерен раскрываться и идти на эмоциональный контакт.
Специалист также разграничил ситуации, когда ношение тёмных очков является вынужденным или уместным. «Если это певец, артист, который выходит на сцену в очках, — это одно: это выступление, там яркие огни, действительно у многих болят глаза. Это может быть некая форма образа. Тот же Григорий Лепс, который всегда в очках», — привёл пример эксперт.
Прячет глаза, значит, что-то скрывает.
Психолог Сергей Ланг отметил, что темные очки у Макрона могут иметь весьма конкретную трактовку его политическими партнерами.
«Когда запланирован важный разговор, переговоры, человек должен снимать тёмные очки в любом случае. Если он продолжает сидеть в этих очках, значит, он закрыт. И то, что Макрон постоянно находится в тёмных очках, указывает на то, что он не очень честный, не очень добросовестный. Когда человек прячет глаза, значит, он что-то скрывает и не хочет, чтобы это было заметно. Он хочет помешать своим собеседникам считывать определённые эмоции, которые действительно могут выдать, что человек врёт», — резюмировал Ланг.
Здоровье или игра?
Ситуация вокруг тёмных очков Макрона оказалась настолько многогранной, что однозначного ответа на вопрос о мотивах французского лидера пока нет. Сторонники версии о проблемах со здоровьем напоминают, что представители Елисейского дворца действительно подтверждали наличие у президента заболевания глаз, требующего защиты от света. Они отмечают, что в современном мире, когда публичные персоны всё чаще страдают от офтальмологических проблем из-за высоких нагрузок, такое объяснение выглядит абсолютно логичным и не требующим дополнительных обсуждений.
Однако оппоненты уверены, что даже при наличии медицинских противопоказаний высокопоставленный политик мог бы найти способ минимизировать визуальный дискомфорт для своих собеседников и избежать неловких моментов вроде ухмылки Эрдогана. Консультации с врачами и стилистами, по мнению критиков, должны были бы привести к компромиссному варианту, который не нарушал бы неписанные, но строгие законы дипломатического протокола.
Выбор Макрона может трактоваться по-разному: как вынужденная мера, как каприз или как тонкий расчёт. Однако реакция турецкого лидера и мировая пресса сделали своё дело — инцидент уже вписан в историю дипломатических курьёзов.