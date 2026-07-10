Тайна Макрона: что скрывает француз за темными очками

Баранова особо подчеркнула разницу между политической средой и миром моды и шоу-бизнеса. В качестве примера она привела главного редактора американского Vogue Анну Винтур, для которой тёмные очки давно стали частью фирменного имиджа. «Если бы мы говорили, например, не про политику, а про мир культуры, моды и искусства, мы могли бы вспомнить Анну Винтур, у которой тёмные очки — часть имиджа: она практически не снимает их. В своё время она была в тёмных очках, даже когда сидела на показе мод с королевой Елизаветой II. Но мы говорим про политику, поэтому здесь совершенно точно это не может быть просто прихотью — у этого должны быть какие-то основания», — заявила протоколист.