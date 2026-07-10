Врач назвала продукт для укрепления иммунитета перед осенью

Укрепить иммунитет перед сезоном гриппа и ОРВИ поможет регулярное употребление трески, заявила врач-педиатр Юлия Андреева.
Об этом сообщает РИА Новости.
Она пояснила, что начинать вводить эту рыбу в рацион нужно уже в июле, за пять-шесть недель до сентября. За это время микроэлементы полностью интегрируются в защитные системы организма.
По словам Андреевой, треска содержит самое эффективное сочетание селенонеина, таурина и витамина А.
«Треска — один из немногих белковых продуктов, который разрешён с самого маленького возраста. При этом она содержит важные нутриенты для иммунитета», — сказала врач.
Андреева посоветовала есть треску два-три раза в неделю, добавив, что этого достаточно, чтобы поддержать и укрепить иммунитет к началу осени.
Ранее технолог, старший преподаватель кафедры пищевой безопасности РОСБИОТЕХа Ксения Кузнецова заявила, что слишком крупная малина может говорить о высокой концентрации нитратов и стимуляторов роста.