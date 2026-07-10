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ВСУ размещали технику у жилых домов, рассказала жительница Константиновки

ВСУ размещали технику и артиллерию рядом с жилыми домами в Константиновке.

ДОНЕЦК, 10 июл — РИА Новости. Военнослужащие ВСУ размещали тяжелую военную технику и артиллерию рядом с домами мирных жителей в Константиновке Донецкой Народной Республики, рассказала РИА Новости жительница города Юлия Пономарева.

«Два-три дома от нас, на перекрестке, приехал танк и стал там. Он там маскировался. Наши соседи вышли, они говорят: “А как, что?” Они (военные ВСУ — ред.) им сказали: “Сваливайте отсюда, вы ждуны (так украинские военные презрительно называют местных жителей, ожидающих прихода российских войск — ред.), вы должны были отсюда уже давно уехать”, — сказала беженка.

Она отметила, что соседям пришлось перейти в подвал подальше от танка. Через два дня танк был уничтожен российским FPV-дроном, который ударил по его бензобаку.

Также Пономарева добавила, что украинские военные размещали артиллерийские установки возле домов, в которых продолжали жить мирные жители.

«Передвигались между гражданскими, между мирными, и жили рядом с мирными, с нами. Их как бы ничего не смущало, и даже если с мирными, то и лучше жить рядышком», — рассказала жительница Константиновки.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.

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