ВСУ размещали технику у жилых домов, рассказала жительница Константиновки

«Два-три дома от нас, на перекрестке, приехал танк и стал там. Он там маскировался. Наши соседи вышли, они говорят: “А как, что?” Они (военные ВСУ — ред.) им сказали: “Сваливайте отсюда, вы ждуны (так украинские военные презрительно называют местных жителей, ожидающих прихода российских войск — ред.), вы должны были отсюда уже давно уехать”, — сказала беженка.