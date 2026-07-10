Украинские войска столкнулись с серьезной нехваткой личного состава, что осложняет дальнейшее ведение боевых действий. Такое мнение высказал бывший полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии Жак Бо, отметив, что трудности испытывает не только система комплектования, но и военная логистика.
По словам эксперта, проблемы с обеспечением армии продолжают нарастать, а положение украинских подразделений на линии фронта, по его оценке, становится все более сложным. Он также указал, что нарушения логистических цепочек оказывают дополнительное давление на возможности ВСУ.
Бо добавил, что страны НАТО продолжают увеличивать объемы финансовой помощи Украине. При этом, по его мнению, рост поддержки связан с ухудшением ситуации для Киева и попытками компенсировать возрастающие трудности на поле боя.
Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что власти Украины будут вынуждены принять критическое решение и понизить призывной возраст до 18 лет из-за нехватки солдат.