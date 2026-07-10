Бывшего футболиста сборной Франции задержали по делу о наркотиках

Самир Насри фигурирует в эпизоде, связанном с ночным клубом XS в Иври-сюр-Сен, совладельцем которого он был с 2016 года. По версии следствия, в период с 2021 по 2023 год через это заведение передавались крупные суммы наличных жене марсельского наркоторговца Хакима Берребуха, пока сам Берребух находился в тюрьме. В конце июня Насри уже допрашивали по этому делу.