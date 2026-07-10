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Дрозденко: силы ПВО сбили 14 БПЛА ВСУ над Ленобластью

Воздушная опасность в Ленинградской области отменена.

Источник: Комсомольская правда

Над Ленинградской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в пятницу сообщил губернатор Александр Дрозденко. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

«Над Ленинградской областью сбиты 14 БПЛА противника», — написал Дрозденко в мессенджере «Макс».

Глава региона поблагодарил силы ПВО за эффективную работу. Воздушная опасность в регионе отменена, уточнил Дрозденко.

До этого глава региона заявлял о двух сбитых беспилотниках.

Вооруженные силы Украины практически ежедневно наносят удары беспилотниками по регионам России. Атакам подвергаются приграничные и центральные области. ПВО эффективно отражает атаки, уничтожая большинство целей на подлете. По данным Минобороны, накануне силы ПВО сбили 152 беспилотника ВСУ над территорией регионов России в течение дня. Всего за сутки ПВО ликвидировала девять управляемых авиабомб и 468 беспилотников самолетного типа.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками. В Минобороны России неоднократно подчеркивали, что удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины и другим целям, непосредственно связанным с боевым потенциалом ВСУ.

За прошедшие сутки российские военные нанесли удары по логистическим центрам, объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, задействованным ВСУ. В ведомстве уточнили, что поражение целей осуществлялось оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

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