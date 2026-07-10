МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Боестолкновения зафиксированы у села Турья Сумской области между боевиками «Азова» (признан террористическим, запрещен в РФ), мобилизованными в тероборону украинцами и нацгвардейцами. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Там уточнили, что западнее села Турья зафиксированы боестолкновения между националистами из состава 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов», мобилизованными солдатами 119-й отдельной бригады теробороны и военнослужащими Нацгвардии Украины.
«По данным радиоперехватов, “азовцы” открыли заградительный огонь по солдатам 3-го батальона 119-й бригады теробороны, которые получили приказ на передислокацию и уведомили о своих действиях нацгвардейцев», — сказал собеседник агентства.