ТАСС: под Сумами боевики «Азова» открыли заградительный огонь по мобилизованным

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Боестолкновения зафиксированы у села Турья Сумской области между боевиками «Азова» (признан террористическим, запрещен в РФ), мобилизованными в тероборону украинцами и нацгвардейцами. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.