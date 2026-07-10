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Сергей Ерёмин проверил образовательные объекты в территориях края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Депутат Государственной Думы ФС РФ Сергей Ерёмин посетил Минусинский и Идринско-Краснотуранские округа края и проверил ход ремонтных работ и строительство образовательных учреждений. Капитальный ремонт школы в селе Тесь и возведение нового модульного спортивного зала в селе Большой Хабык проходят по народной программе «Единой России».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Депутат Государственной Думы ФС РФ Сергей Ерёмин посетил Минусинский и Идринско-Краснотуранские округа края и проверил ход ремонтных работ и строительство образовательных учреждений. Капитальный ремонт школы в селе Тесь и возведение нового модульного спортивного зала в селе Большой Хабык проходят по народной программе «Единой России».

Тесинская средняя общеобразовательная школа № 10 имени Героя Советского Союза П. И. Колмакова построена в 1986 году. Здание давно нуждалось в ремонте. На данный момент обновили актовый зал, несколько кабинетов, пищеблок, а также заменили лестницы, окна и двери. Работы должны завершить до конца июля. В День знаний за парты обновленной школы сядут 305 учеников.

В селе Большой Хабык строительство модульного спортзала выходит на финишную прямую. Параллельно в здании начальной школы идет плановое обновление кровли, электрики и системы отопления.

Как отметил Сергей Ерёмин, главная цель таких проверок — оперативно решать рабочие вопросы прямо на месте: «Обновление инфраструктуры в селах должно быть системным, и эта работа обязательно будет продолжена».

Отметим, модернизация социально значимых объектов — важное направление народной программы и контролируется депутатами от «Единой России» и активистами в «партийных десантах». Строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений — главное направление партийного проекта «Новая школа».

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