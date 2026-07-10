Сергей Ерёмин проверил образовательные объекты в территориях края

Тесинская средняя общеобразовательная школа № 10 имени Героя Советского Союза П. И. Колмакова построена в 1986 году. Здание давно нуждалось в ремонте. На данный момент обновили актовый зал, несколько кабинетов, пищеблок, а также заменили лестницы, окна и двери. Работы должны завершить до конца июля. В День знаний за парты обновленной школы сядут 305 учеников.