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ТАСС: под Черниговом ВСУ минируют водоемы у границы, чтобы жители эвакуировались

Украинская армия также перебросила подразделения 2-го батальона 143-й отдельной механизированной бригады в Черниговскую область, сообщил собеседник агентства.

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. ВСУ получили команду минировать приграничные водоемы в Черниговской области, что должно простимулировать жителей к эвакуации. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В Черниговской области украинские националисты получили команду минировать приграничные водоемы, что, по мнению командования ВСУ, должно стать “дополнительным стимулом для выезда пророссийски настроенного населения приграничья”, — сказал собеседник агентства.

Кроме того, ВСУ перебросили в Черниговскую область подразделения 2-го батальона 143-й отдельной механизированной бригады.