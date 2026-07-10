ТАСС: под Черниговом ВСУ минируют водоемы у границы, чтобы жители эвакуировались

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. ВСУ получили команду минировать приграничные водоемы в Черниговской области, что должно простимулировать жителей к эвакуации. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В Черниговской области украинские националисты получили команду минировать приграничные водоемы, что, по мнению командования ВСУ, должно стать “дополнительным стимулом для выезда пророссийски настроенного населения приграничья”, — сказал собеседник агентства.
Кроме того, ВСУ перебросили в Черниговскую область подразделения 2-го батальона 143-й отдельной механизированной бригады.