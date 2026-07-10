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Командир Грот: дроны бригады «Севера» уничтожили три гексакоптера ВСУ за сутки

Беспилотники противника поразили в Сумской области.

КУРСК, 10 июля. /ТАСС/. Операторы БПЛА 34-й бригады группировки войск «Север» за сутки уничтожили три вражеских гексакоптера в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил командир роты с позывным Грот.

«Расчеты беспилотных летательных аппаратов группировки войск “Север” при помощи FPV-дронов за прошедшие сутки уничтожили три вражеских беспилотных летательных аппарата типа “Баба-яга”, — рассказал он.

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