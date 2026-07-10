Командир Грот: дроны бригады «Севера» уничтожили три гексакоптера ВСУ за сутки

КУРСК, 10 июля. /ТАСС/. Операторы БПЛА 34-й бригады группировки войск «Север» за сутки уничтожили три вражеских гексакоптера в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил командир роты с позывным Грот.
«Расчеты беспилотных летательных аппаратов группировки войск “Север” при помощи FPV-дронов за прошедшие сутки уничтожили три вражеских беспилотных летательных аппарата типа “Баба-яга”, — рассказал он.
Узнать больше по теме
Курск: древний город воинской славы в центре России
Курск — один из старейших городов России, административный центр Курской области и важный культурный, промышленный и транспортный узел Центральной России. Город широко известен благодаря событиям Великой Отечественной войны и Курской битве, ставшей одним из ключевых сражений в мировой истории. Собрали главное о нем.Читать дальше