WSJ: Израиль предупредил США о плане Ирана ликвидировать Трампа

Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По данным издания, Тегеран уже много лет открыто обещает отомстить Трампу за ликвидацию в 2020 году генерала Касема Сулеймани, одного из высших командиров Корпуса стражей Исламской революции.
Кроме того, на церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи участники развернули баннер с прямым призывом ликвидировать американского лидера.
Отвечая на вопросы журналистов в Анкаре, президент США отмечал, что является «целью номер один» для Ирана.
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