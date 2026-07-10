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WSJ: Израиль предупредил США о плане Ирана ликвидировать Трампа

Израильская разведка передала Вашингтону данные о намерении Ирана устранить президента США Дональда Трампа.

Израильская разведка передала Вашингтону данные о намерении Ирана устранить президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, Тегеран уже много лет открыто обещает отомстить Трампу за ликвидацию в 2020 году генерала Касема Сулеймани, одного из высших командиров Корпуса стражей Исламской революции.

Кроме того, на церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи участники развернули баннер с прямым призывом ликвидировать американского лидера.

Отвечая на вопросы журналистов в Анкаре, президент США отмечал, что является «целью номер один» для Ирана.

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