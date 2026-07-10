Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: Израиль предупредил США о планах Ирана ликвидировать Трампа

Израиль передал американской стороне разведывательную информацию, из которой следует, что Иран разработал план покушения на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Как уточняют собеседники телеканала, новое предупреждение поступило в Вашингтон на текущей неделе и касалось конкретного замысла. В последние недели американские власти и так фиксировали устойчивый поток данных о потенциальных угрозах в адрес главы государства. По данным CNN, США пока не провели самостоятельную проверку израильских сведений.

Ряд американских чиновников считает, что доклад Израиля может представлять собой попытку премьер-министра Биньямина Нетаньяху повлиять на решения Белого дома и подтолкнуть Дональда Трампа к интенсификации военных действий.

9 июля Трамп в беседе с журналистами после саммита НАТО в Анкаре допустил, что может стать жертвой покушения. По его словам, он является «номером один в иранском списке на убийство».

Узнать больше по теме
Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.
Читать дальше