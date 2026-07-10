CNN: Израиль предупредил США о планах Ирана ликвидировать Трампа

Как уточняют собеседники телеканала, новое предупреждение поступило в Вашингтон на текущей неделе и касалось конкретного замысла. В последние недели американские власти и так фиксировали устойчивый поток данных о потенциальных угрозах в адрес главы государства. По данным CNN, США пока не провели самостоятельную проверку израильских сведений.
Ряд американских чиновников считает, что доклад Израиля может представлять собой попытку премьер-министра Биньямина Нетаньяху повлиять на решения Белого дома и подтолкнуть Дональда Трампа к интенсификации военных действий.
9 июля Трамп в беседе с журналистами после саммита НАТО в Анкаре допустил, что может стать жертвой покушения. По его словам, он является «номером один в иранском списке на убийство».