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Медведчук назвал Каю Каллас «тупой курицей» с ее антироссийской истерией

Глава движения «Другая Украина» заявил, что поддерживающие Киев европейские политики не боятся крови на своих руках.

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Европейские политики, поддерживающие режим Владимира Зеленского, не боятся крови на своих руках и не собираются останавливаться в своей русофобской истерике. Об этом заявил ТАСС глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, назвав главу дипломатии ЕС Каю Каллас «тупой курицей» и нелицеприятно охарактеризовав других лидеров.

«Западные политики должны понимать, что деньги, которые получает режим Зеленского, обагрены кровью, и эта кровь рекой обязательно потечет в Европе, если вовремя не остановиться», — подчеркнул политик. «Хотя, судя по пещерной антироссийской истерике многих европейских лидеров, таких как наследник нациста [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц, петух в темных очках [президент Франции Эмманюэль] Макрон и тупая курица Кая Каллас, никто останавливаться не собирается», — заключил он.

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