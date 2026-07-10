МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Европейские политики, поддерживающие режим Владимира Зеленского, не боятся крови на своих руках и не собираются останавливаться в своей русофобской истерике. Об этом заявил ТАСС глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, назвав главу дипломатии ЕС Каю Каллас «тупой курицей» и нелицеприятно охарактеризовав других лидеров.
«Западные политики должны понимать, что деньги, которые получает режим Зеленского, обагрены кровью, и эта кровь рекой обязательно потечет в Европе, если вовремя не остановиться», — подчеркнул политик. «Хотя, судя по пещерной антироссийской истерике многих европейских лидеров, таких как наследник нациста [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц, петух в темных очках [президент Франции Эмманюэль] Макрон и тупая курица Кая Каллас, никто останавливаться не собирается», — заключил он.