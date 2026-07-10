МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Европейские политики, поддерживающие режим Владимира Зеленского, не боятся крови на своих руках и не собираются останавливаться в своей русофобской истерике. Об этом заявил ТАСС глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, назвав главу дипломатии ЕС Каю Каллас «тупой курицей» и нелицеприятно охарактеризовав других лидеров.