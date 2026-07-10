КНДР планирует наращивать ядерные вооружения и модернизировать армию

Проводивший заседание лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что «престиж, государственность и само существование КНДР немыслимы в отрыве от могучих военных сил». Также он подчеркнул, что безопасность и спокойствие народа «невозможно защищать только решимостью», а подлинного мира можно добиться только создав могучую армию, сдерживая угрозы ее мощью.