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КНДР планирует наращивать ядерные вооружения и модернизировать армию

Центральный военный комитет Трудовой партии Кореи (ТПК) на первом расширенном заседании в Пхеньяне принял решение о расширении и укреплении ядерной составляющей Вооруженных сил, а также о модернизации оборонной инфраструктуры и повышении общей боеготовности Корейской народной армии. Об этом сообщает ЦТАК.

Центральный военный комитет Трудовой партии Кореи (ТПК) на первом расширенном заседании в Пхеньяне принял решение о расширении и укреплении ядерной составляющей Вооруженных сил, а также о модернизации оборонной инфраструктуры и повышении общей боеготовности Корейской народной армии. Об этом сообщает ЦТАК.

Проводивший заседание лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что «престиж, государственность и само существование КНДР немыслимы в отрыве от могучих военных сил». Также он подчеркнул, что безопасность и спокойствие народа «невозможно защищать только решимостью», а подлинного мира можно добиться только создав могучую армию, сдерживая угрозы ее мощью.

На заседании также обсудили вопросы развития системы военной подготовки и образования. Было решено ускорить строительство современной военно-морской базы. Помимо этого, комитет определил направления реконструкции верфей страны.

Всего Ким Чен Ын подписал семь распоряжений в оборонной сфере, принятых комитетом ТПК. Были оглашены директивные указания по очередным военно-структурным мероприятиям и рассмотрены кадровые вопросы высших армейских эшелонов.

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