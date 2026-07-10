Кипрский журналист Алекс Христофору выразил мнение, что президент США Дональд Трамп демонстрировал пренебрежительное отношение к Владимиру Зеленскому во время саммита НАТО в Анкаре. По его словам, американский лидер не скрывал нежелания участвовать в мероприятии и встречаться с украинским президентом.
Христофору также усомнился в реалистичности заявлений о возможной передаче Украине лицензии на производство ракет для комплексов Patriot. По его оценке, реализация такого проекта связана с длительными юридическими процедурами и потребует нескольких лет.
Число сбитых БПЛА над Ленинградской областью выросло до 14.
В Ленинградской области силы противовоздушной обороны уничтожили уже 14 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Ранее власти информировали о двух сбитых дронах, однако впоследствии их число значительно увеличилось. Угроза атаки беспилотников была объявлена в регионе ночью, оперативные службы продолжают контролировать ситуацию.
Выпуск ракет Patriot на Украине возможен не раньше 2029 года.
Украина не сможет наладить производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot по американской лицензии раньше 2029 года. К такому выводу пришло немецкое издание Junge Welt, указав, что создание производственной базы и выпуск первых изделий займут несколько лет.
Авторы публикации также отметили, что многие государства испытывают дефицит таких ракет. По их данным, США и их союзникам предстоит восполнять собственные запасы, что дополнительно осложняет ситуацию с поставками.
Захарова прокомментировала слова Зеленского о ядерном оружии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высказывания Владимира Зеленского о необходимости обладания Украиной ядерным оружием были попыткой оказать давление на западных партнеров.
По словам дипломата, участники саммита НАТО не придали значения подобным заявлениям и не отреагировали на них.
Захарова заявила об атаках ВСУ на пассажирские автобусы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские военные, по утверждению Москвы, целенаправленно используют беспилотники для ударов по рейсовым и пассажирским автобусам.
По ее словам, за минувшую неделю, по данным российской стороны, в результате атак пострадали 308 мирных жителей, 38 человек погибли, включая одного ребенка, еще 270 получили ранения, в том числе восемь детей.
Экс-аналитик ЦРУ оценил положение украинской армии.
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил мнение, что украинские войска не располагают достаточными ресурсами для успешного противодействия наступлению российских сил. По его оценке, российская армия сохраняет преимущество по ряду ключевых видов вооружений.
Эксперт также заявил, что нехватка резервов вынуждает украинское командование постоянно перебрасывать подкрепления между различными участками передовой, что, по его мнению, негативно сказывается на устойчивости обороны.
На промышленном предприятии в Одесской области произошел пожар.
На территории одного из промышленных предприятий Одесской области вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер, отметив, что на месте продолжаются работы по ликвидации возгорания.
К тушению привлечены экстренные службы. Незадолго до происшествия в регионе была объявлена воздушная тревога, однако причины возникновения пожара официально пока не называются.
Захарова назвала саммит НАТО неудачным для Зеленского.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прошедший в Анкаре саммит НАТО оказался неудачным для Владимира Зеленского. По ее словам, украинский лидер не принимал участия в пленарном заседании и ограничился выступлением на форуме оборонной промышленности.
Дипломат также отметила, что, по ее мнению, предложения Зеленского не вызвали заметной реакции со стороны участников альянса. В качестве одного из итогов встречи она упомянула заключение нескольких двусторонних соглашений в сфере производства беспилотников.
Во Львове участников конфликта с ТЦК заставили извиниться.
Во Львове участников конфликта с сотрудниками территориального центра комплектования обязали публично принести извинения. Об этом сообщило украинское издание «Страна», опубликовав видеозапись с участниками инцидента.
По информации издания, мужчин также заставили произнести лозунг в поддержку ТЦК. Один из них заявил о намерении отправиться на военную службу, а другой сообщил, что уже служит в ВСУ и после отпуска вернется в свое подразделение.