Трамп публично унизил Зеленского, НАТО плевать на Киев: новости СВО 10 июля

Кипрский журналист Алекс Христофору выразил мнение, что президент США Дональд Трамп демонстрировал пренебрежительное отношение к Владимиру Зеленскому во время саммита НАТО в Анкаре. По его словам, американский лидер не скрывал нежелания участвовать в мероприятии и встречаться с украинским президентом.