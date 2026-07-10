12 человек погибли в лесном пожаре на юге Испании

Как сообщает France 24, при пожаре пострадали как минимум шесть человек, двоих из них госпитализировали с симптомами ожогов и отравления дымом. По словам очевидцев, причиной возгорания могло стать падение линии электропередачи на сухую траву, после чего огонь перешел на лесной массив.