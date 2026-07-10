Возгорание на кубанском НПЗ произошло после атаки беспилотников

Возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае произошло в результате падения обломков беспилотника.
Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.
Помимо ЧП на территории завода, фрагменты сбитых дронов зафиксировали и в станице Северской.
По предварительной информации, во всех случаях обошлось без пострадавших.
В Северской обломки упали по двум адресам: во дворе частного дома и на территории одного из предприятий.
На местах работают оперативные и специальные службы.
Ранее сообщалось, что один мирный житель погиб, ещё четыре человека пострадали в Донецкой Народной Республике в результате атак ВСУ.
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