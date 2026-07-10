Артиллерия «Севера» уничтожила 10 пунктов БПЛА и более 70 солдат ВСУ за ночь

КУРСК, 10 июля. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили 10 пунктов управления БПЛА и более 70 военнослужащих ВСУ в Харьковской и Сумской областях за ночь. Выполнено более 200 огневых задач, сообщили ТАСС в группировке.
«Артиллерийские расчеты группировки войск “Север” за прошедшую ночь во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 200 огневых задач в Харьковской и Сумской областях. В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожили 10 пунктов управления БПЛА, два 120-мм миномета, склад с боеприпасами, более 70 военнослужащих и 8 автомобилей высокой проходимости ВСУ», — рассказали в группировке.
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