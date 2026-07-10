Для трех загрязненных территорий на севере Красноярского края подготовят проекты рекультивации

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае начали разработку проектов ликвидации объектов накопленного экологического вреда на севере региона.
Документацию для трех территорий — двух в Норильске и одной в Дудинке — планируют подготовить до конца 2026 года. Министерство экологии края уже заключило соответствующий контракт. Сейчас специалисты обследуют участки, определяют объем предстоящих работ и проводят дополнительный отбор проб. Для этого в северные территории выехала первый заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк.
Работы финансируются за счет так называемых «окрашенных платежей» — средств, поступающих в бюджет от платы за негативное воздействие на окружающую среду, экологических штрафов и возмещения причиненного природе ущерба.
По словам Юлии Гуменюк, в Норильске сейчас выявлено десять подобных объектов, пять из которых уже поставлены на государственный учет.
«Всего на данный момент в Норильске выявлено 10 подобных территорий. Пять из них уже поставлены на государственный учёт. К сожалению, все такие объекты оказывают негативное влияние на окружающую среду. Их ликвидация является для нас приоритетной задачей. Нефтепродукты, марганец, медь, мышьяк, никель, свинец, цинк, ртуть — всё это с превышением концентрации содержится на таких объектах», — рассказала Юлия Гуменюк.
После подготовки проектной документации Красноярский край сможет принять участие в федеральном проекте «Генеральная уборка» национального проекта «Экологическое благополучие». Это позволит привлечь федеральное финансирование для рекультивации загрязненных земель.