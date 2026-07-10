Для трех загрязненных территорий на севере Красноярского края подготовят проекты рекультивации

«Всего на данный момент в Норильске выявлено 10 подобных территорий. Пять из них уже поставлены на государственный учёт. К сожалению, все такие объекты оказывают негативное влияние на окружающую среду. Их ликвидация является для нас приоритетной задачей. Нефтепродукты, марганец, медь, мышьяк, никель, свинец, цинк, ртуть — всё это с превышением концентрации содержится на таких объектах», — рассказала Юлия Гуменюк.