Михаил Мишустин подвел итоги поездки в Екатеринбург

— Еще раз подчеркну, мы заинтересованы в реализации совместных проектов со всеми дружественными государствами. В том числе в таких ключевых секторах, как авиастроение, автопром, фармацевтика, микроэлектроника, машиностроение, металлургия и многие другие, — отметил Михаил Мишустин.