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Михаил Мишустин подвел итоги поездки в Екатеринбург

Мишустин подвел итоги переговоров со странам ЕАЭС.

Источник: Комсомольская правда

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подвел итоги рабочей поездки в Екатеринбург и переговоров со странами Евразийского экономического союза. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

На международной промышленной выставке ИННОПРОМ Михаил Мишустин встретился с главами правительств Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. По итогам двухсторонних встреч глава правительства выразил уверенность, что результатом станут новые договоренности, которые укрепят сотрудничество со странами Евразийского экономического союза.

— Еще раз подчеркну, мы заинтересованы в реализации совместных проектов со всеми дружественными государствами. В том числе в таких ключевых секторах, как авиастроение, автопром, фармацевтика, микроэлектроника, машиностроение, металлургия и многие другие, — отметил Михаил Мишустин.

Председатель правительства также подчеркнул, что объединение усилий позволит укрепить национальные экономики и повысить качество жизни людей.

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