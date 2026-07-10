Россия и Белоруссия могут упростить правила получения ВНЖ

Новый документ предусматривает оформление разрешений на проживание на основании гражданства одной из сторон Союзного государства. Срок рассмотрения заявлений на постоянное проживание будет сокращен с трех до двух месяцев. Также расширяется перечень белорусских документов, по которым граждане могут въезжать, выезжать и находиться на территории России.