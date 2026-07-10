Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия и Белоруссия могут упростить правила получения ВНЖ

Лукашенко одобрил проект соглашения с РФ об упрощении получения ВНЖ.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола с Россией, который должен упростить получение разрешений на временное и постоянное проживание для граждан двух стран. Об этом сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

Новый документ предусматривает оформление разрешений на проживание на основании гражданства одной из сторон Союзного государства. Срок рассмотрения заявлений на постоянное проживание будет сокращен с трех до двух месяцев. Также расширяется перечень белорусских документов, по которым граждане могут въезжать, выезжать и находиться на территории России.

Ведение переговоров и подписание итогового протокола поручено МИД Белоруссии.

Ранее президент Лукашенко заявил, что никакая внешняя сила не способна оторвать Белоруссию от России. По его словам, такие попытки обсуждаются в российском информационном поле, однако он не видит смысла комментировать их всерьез.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше