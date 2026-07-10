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Россия передала гуманитарную помощь Венесуэле

Гуманитарная помощь от российской компании передана штату Ла-Гуайра в Венесуэле, сообщил посол России Сергей Мелик-Багдасаров. Прибрежный штат Ла-Гуайра сильнее всего пострадал от двух землетрясений 24 июня.

Гуманитарная помощь от российской компании передана штату Ла-Гуайра в Венесуэле, сообщил посол России Сергей Мелик-Багдасаров. Прибрежный штат Ла-Гуайра сильнее всего пострадал от двух землетрясений 24 июня.

«Сегодня мы вместе с одной из наших работающих здесь компаний передали правительству этого штата приобретенную в Венесуэле гуманитарную помощь, в том числе электрогенераторы, медикаменты, продовольствие, питьевую воду, предметы первой необходимости», — сказал российский дипломат в разговоре с ТАСС.

По словам посла, в ближайшее время в Венесуэлу прибудет российская государственная гуманитарная помощь. По поручению правительства всю логистику и доставку на себя возьмет МЧС.

После двух землетрясений в Венесуэле было зафиксировано уже 1076 афтершоков. Официально известно о 3889 погибших. Еще 16,7 тыс. человек пострадали, около 18 тыс. — остались без жилья.

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