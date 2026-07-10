Освобождённая из рабства россиянка рассказала об аферах с цифровыми лицами

Мошенники могут продолжать использовать украденное лицо жертвы с помощью искусственного интеллекта даже после её освобождения, рассказала россиянка, спасённая из преступного центра в Мьянме.
Об этом сообщает РИА Новости.
По её словам, она познакомилась с гражданином Китая, который пригласил её в Мьянму, но по прилёте в Янгон её встретили незнакомцы и продали в закрытый мошеннический центр.
Под угрозой убийства девушку заставляли участвовать в инвестиционных аферах. Она должна была знакомиться с мужчинами в интернете, обещать любовь и встречу, а затем убеждать переводить деньги на поддельные платформы.
Для этого преступники использовали созданные с помощью ИИ изображения с её лицом.
«По одной фотографии можно создать цифровую копию лица и наложить её на другого человека. Для собеседника будет казаться, что он разговаривает именно с той девушкой, чьё лицо украли», — пояснила она.
Россиянка опасается, что и после её освобождения мошенники продолжили работать по той же схеме. Она не исключает, что сейчас её лицо накладывают на другую девушку.
28 апреля в Мьянме освободили россиянку из мошеннического кол-центра.