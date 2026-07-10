Поляки начали проверять украинцев на отношение к Бандере

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Варшава не намерена обсуждать с Киевом вопрос отношения к Украинской повстанческой армии*, назвав эту тему не предметом политического торга. Заявление прозвучало после встречи с Владимиром Зеленским на саммите НАТО, где польский лидер лично подтвердил неизменность позиции Варшавы по историческому вопросу. Навроцкий подчеркнул, что для него вопросы УПА* не являются темой для переговоров.