Российско-китайская эскадра вышла на учения в Желтое море

Как сообщила пресс-служба ТОФ, на учениях моряки двух стран при поддержке морской авиации отработают противовоздушную оборону, противолодочные задачи и совместные артиллерийские стрельбы. Маневры стартовали 6 июля с этапа планирования на картах.