Алексей Текслер назначил временного главу Брединского округа

Губернатор Челябинской области назначил временного главу Брединского округа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Исполнять эти полномочия будет Сергей Сапков, до настоящего времени занимавший должность первого заместителя главы Карталинского округа.
Ранее сообщалось, что предыдущий глава Николай Плохих подал заявление об отставке. Желание уйти он объяснил состоянием здоровья и возрастом, поясняли в местной администрации.
Плохих руководил администрацией в начале 2000-х, на второй срок его избрали в 2020 году. В декабре 2025-го депутаты снова поддержали его кандидатуру, но уже на пост главы округа. В декабре 2026 года ему исполнится 71 год.