В США восемь человек обвиняются в подготовке атаки на Белый дом

Восьми жителям США 9 июля предъявлены обвинения в убийстве и сговоре с целью совершения террористических актов во время турнира UFC Freedom 250 14 июня, в день рождения Дональда Трампа, на Южной лужайке Белого дома. Как сообщает AP News, мужчинам предъявлены обвинения в двух отдельных заговорах: один — с целью оказания материальной поддержки террористам, второй — с целью совершения убийства должностного лица на территории федерального правительства.