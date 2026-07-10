Путин: Суды Лондона и Стокгольма выносят неправовые решения по бизнесу РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что Лондонский и Стокгольмский арбитражи принимают неправовые решения в отношении российских компаний. Об этом в пятницу, 10 июля, он сказал на встрече с президентом Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным.
— Принимают неправовые решения, — подчеркнул глава государства, комментируя работу зарубежных арбитражных судов.
Катырин в ходе встречи отметил, что решения международных коммерческих арбитражей в отношении российского бизнеса нередко носят политически мотивированный характер. Также стороны обсудили вопросы международного разрешения коммерческих споров.
Кроме того, Путин поинтересовался у главы Торгово-промышленной палаты, какие меры принимаются для борьбы с коррупцией в деятельности организации, передает РИА Новости.
Ранее, 4 июля, Путин подписал закон, который сохраняет до 2030 года действующий порог годового дохода в 20 миллионов рублей для освобождения малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения от уплаты НДС.