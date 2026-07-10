Путин: Суды Лондона и Стокгольма выносят неправовые решения по бизнесу РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что Лондонский и Стокгольмский арбитражи принимают неправовые решения в отношении российских компаний. Об этом в пятницу, 10 июля, он сказал на встрече с президентом Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным.