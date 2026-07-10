Эксперты назвали консьержа самой надёжной защитой подъезда

Присутствие консьержа или охранника остаётся наиболее эффективным способом защитить подъезд от проникновения посторонних, заявил гендиректор управляющей компании «Эксжил» Дмитрий Чуркин.
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Чуркина, опытные консьержи быстро и профессионально пресекают любое девиантное поведение, предотвращая кражи и порчу имущества.
Вторым по эффективности эксперты назвали обычный домофон. Исполнительный директор компании «Дома» Дмитрий Чирков отметил, что для случайных посторонних это вполне рабочий барьер.
«Для случайных посторонних и спонтанных нарушителей это вполне рабочий барьер, который ограничивает свободный вход», — подчеркнул Чирков.
Видеонаблюдение Чуркин поставил на третье место. Камера не предотвращает правонарушение, но помогает потом найти нарушителя. Установка камер — дополнительная услуга, решение о ней принимают собственники на общем собрании.
Директор управляющей компании «ИнтерУют» Алёна Лебедева добавила, что в новых домах всё чаще используют видеодомофоны с мобильным доступом и временными кодами для гостей и курьеров. Для управляющей компании такая система позволяет быстро понять, что произошло в конкретный момент.
Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что коммунальные службы не несут ответственности за сохранность вещей, оставленных жильцами в подъезде.