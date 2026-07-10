Эксперты назвали консьержа самой надёжной защитой подъезда

Директор управляющей компании «ИнтерУют» Алёна Лебедева добавила, что в новых домах всё чаще используют видеодомофоны с мобильным доступом и временными кодами для гостей и курьеров. Для управляющей компании такая система позволяет быстро понять, что произошло в конкретный момент.