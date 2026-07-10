Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичам напомнили о правилах въезда в пограничную зону на юге области

Для посещения некоторых территорий требуется пропуск или разрешение.

Источник: Аргументы и факты

УФСБ России по Омской области напомнило жителям о правилах пребывания в пограничной зоне, которая проходит по югу региона. В неё входят Исилькульский, Называевский, Полтавский, Шербакульский, Павлоградский, Одесский, Русско-Полянский, Черлакский и Нововаршавский районы.

Въезд в пограничную зону разрешён только в специально обозначенных местах. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность. Для посещения пятикилометровой полосы вдоль государственной границы нужен пропуск. Исключение — местные жители: им достаточно паспорта.

Для ведения хозяйственной, промысловой или иной деятельности в пограничной зоне требуется письменное уведомление пограничного органа — его нужно подать не позднее чем за трое суток. В пятикилометровой полосе дополнительно необходимо разрешение пограничников.

Получить пропуск или разрешение можно при личном обращении в Пограничное управление или его подразделения. Граждане РФ могут рассчитывать на ответ в течение 15 рабочих дней, иностранцы — до 30 дней.

Ранее мы рассказывали, что в Омске арестовали машиниста за организацию нелегального въезда в Россию.