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ВСУ стянули к Дружковке «Батальон шейха Мансура»*

В район Дружковки в ДНР Вооружённые силы Украины (ВСУ) стянули крупную группировку войск, в состав которой входят десятки подразделений, включая террористов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

Источник: Life.ru

«У Дружковки сосредоточена группировка из десятков подразделений ВСУ, среди них есть и “Батальон имени шейха Мансура”*, центр спецназначения “Омега”, — заявил источник.

Бойцы «Батальона имени шейха Мансура»* участвуют в боевых действиях в Донбассе на стороне ВСУ с начала конфликта. Представители этого формирования проходили подготовку в лагерях террористической организации «Исламское государство»*.

А ранее в Запорожской области был ликвидирован командир батальона 411-й отдельной бригады беспилотных систем ВСУ «Ястребы» майор Виктор Томашевский. Подразделение участвовало во вторжении ВСУ в Курскую область. 411-я бригада также была задействована в действиях в приграничных районах России. Официальных комментариев украинской стороны по этому поводу не приводилось.

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* Запрещённая в России террористическая организация.