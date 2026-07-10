«У Дружковки сосредоточена группировка из десятков подразделений ВСУ, среди них есть и “Батальон имени шейха Мансура”*, центр спецназначения “Омега”, — заявил источник.
Бойцы «Батальона имени шейха Мансура»* участвуют в боевых действиях в Донбассе на стороне ВСУ с начала конфликта. Представители этого формирования проходили подготовку в лагерях террористической организации «Исламское государство»*.
А ранее в Запорожской области был ликвидирован командир батальона 411-й отдельной бригады беспилотных систем ВСУ «Ястребы» майор Виктор Томашевский. Подразделение участвовало во вторжении ВСУ в Курскую область. 411-я бригада также была задействована в действиях в приграничных районах России. Официальных комментариев украинской стороны по этому поводу не приводилось.
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* Запрещённая в России террористическая организация.