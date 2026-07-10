ВСУ стянули к Дружковке «Батальон шейха Мансура»*

А ранее в Запорожской области был ликвидирован командир батальона 411-й отдельной бригады беспилотных систем ВСУ «Ястребы» майор Виктор Томашевский. Подразделение участвовало во вторжении ВСУ в Курскую область. 411-я бригада также была задействована в действиях в приграничных районах России. Официальных комментариев украинской стороны по этому поводу не приводилось.