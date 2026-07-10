Токаев обновил дипломатический корпус Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал серию указов о кадровых изменениях в дипломатическом корпусе Казахстана. Сразу несколько стран получили новых руководителей казахстанских дипломатических миссий, а часть действующих послов была освобождена от занимаемых должностей.
Наиболее масштабные изменения коснулись государств Центральной Азии, Ближнего Востока, Европы и Южной Азии.
Кто получил новые назначения.
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Кыргызской Республике назначен Абылкаир Скаков. Он сменил на этом посту Рапиля Жошыбаева, который освобожден от должности.
Новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Государстве Катар стал Бахыт Батыршаев. Ранее эту должность занимал Арман Исагалиев.
Послом Казахстана в Венгрии назначена Анель Бакытбеккызы. Ее предшественник Абзал Сапарбекулы также освобожден от занимаемой должности.
Еще одно кадровое решение касается Сербии. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Сербия назначен Болат Иманбаев. Одновременно он освобожден от должности посла Казахстана в Республике Армения. Прежний посол в Сербии Мади Атамкулов завершил свою дипломатическую миссию.
Расширены полномочия посла в Индии.
Отдельным указом Президент расширил полномочия действующего посла Казахстана в Индии Азамата Ескараева.
Теперь, помимо работы в Нью-Дели, он будет представлять интересы Казахстана по совместительству сразу в четырех государствах:
Народной Республике Бангладеш; Королевстве Бутан; Мальдивской Республике; Непале.
Такая практика широко применяется в дипломатии и позволяет одному послу одновременно представлять страну в нескольких государствах, где Казахстан не имеет отдельного посольства.
Подобные изменения являются частью регулярной ротации дипломатического корпуса. Назначение новых руководителей зарубежных миссий позволяет обновлять состав дипломатической службы, перераспределять опытных дипломатов по наиболее важным направлениям внешней политики и усиливать международное сотрудничество Казахстана с ключевыми партнерами.
Все кадровые решения вступают в силу в соответствии с подписанными Президентом указами.
Скаков Абылкаир Бактыбайулы — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Кыргызской Республике. Родился 9 июля 1974 года. В 2000 году окончил Семипалатинский государственный университет имени Шакарима, в 2004 году — Казахский институт правоведения и международных отношений, в 2017 году — Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.
1995−1997 гг. — специалист, налоговый инспектор Налоговой инспекции по Павлодарской области. 1997−2001 гг. — старший налоговый инспектор, главный налоговый инспектор, главный специалист, начальник отдела Налогового комитета по Павлодарской области Министерства государственных доходов Республики Казахстан. 2001−2005 гг. — заместитель председателя Налогового комитета по городу Павлодару Министерства финансов Республики Казахстан. 2005−2006 гг. — председатель Налогового комитета по Кашырскому району Павлодарской области Министерства финансов Республики Казахстан. 2006−2008 гг. — заместитель директора Департамента здравоохранения Павлодарской области Министерства здравоохранения Республики Казахстан по экономическим вопросам. 2008−2010 гг. — начальник Налогового управления по городу Павлодару Налогового департамента по Павлодарской области Министерства финансов Республики Казахстан. 2010−2012 гг. — начальник Налогового департамента по Костанайской области Министерства финансов Республики Казахстан. 2012−2014 гг. — заместитель председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан. 2014 г. — директор Департамента развития и модернизации Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан. 2014−2016 гг. — руководитель Департамента государственных доходов по городу Астане. 2016−2019 гг. — заместитель Министра обороны Республики Казахстан. 2019−2020 гг. — председатель Комитета финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан. 2020−2022 гг. — аким Павлодарской области. 2023−2025 гг. — председатель Правления Фонда социального медицинского страхования Республики Казахстан.
До назначения Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Кыргызской Республике занимал должность советника Министра иностранных дел Республики Казахстан. Владеет английским языком.
Батыршаев Бахыт Данабекович — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Государстве Катар. Родился 26 июня 1973 года. В 1995 году окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби по специальности «преподаватель арабского языка». Трудовую деятельность начал в 1995 году в качестве референта, атташе Департамента Азии, Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
В 1997—2001 годах занимал должность атташе Посольства Республики Казахстан в Арабской Республике Египет. В 2001—2002 годах работал вторым секретарем Департамента Азии, Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан. В 2002—2005 годах последовательно занимал должности третьего, второго и первого секретаря Посольства Республики Казахстан в Арабской Республике Египет. В 2005—2009 годах работал начальником отдела, заместителем директора и директором Департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан. В 2009—2010 годах занимал должность советника-посланника Посольства Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия. В 2010—2013 годах являлся Постоянным представителем Республики Казахстан при Организации исламского сотрудничества (в ранге советника-посланника). В 2013—2019 годах — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия, Постоянный представитель Республики Казахстан при Организации исламского сотрудничества. С марта 2014 года по совместительству являлся Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Бахрейн. В 2019 году занимал должность председателя Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел Республики Казахстан. В 2019—2025 годах работал в различных коммерческих компаниях. С 2026 года по настоящее время занимал должность советника Министра иностранных дел Республики Казахстан.
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника II класса. Владеет арабским и английским языками.
Бакытбеккызы Анель — Посол Республики Казахстан в Венгрии. Родилась 6 октября 1980 года. В 2003 году окончила Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана. Дипломатическую службу начала в 2004 году в должности атташе Посольства Республики Казахстан в Республике Индия.
2006−2007 гг. — третий, второй секретарь Посольства Республики Казахстан в Республике Сингапур. 2007−2014 гг. — сотрудник профессионального персонала Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). 2014−2019 гг. — заместитель Исполнительного директора Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). 2019−2023 гг. — заместитель Постоянного представителя Республики Казахстан при Организации Объединённых Наций. До назначения Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Венгрии с ноября 2023 года занимала должность Генерального консула Республики Казахстан в городе Страсбурге (Французская Республика).
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника II класса. Владеет английским, чешским и французским языками.
Иманбаев Болат Бариулы — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Сербия. Родился 31 января 1968 года. В 1990 году окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, в 2017 году — Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Российской Федерации. Дипломатическую службу начал в 1994 году в должности первого секретаря Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
1998−1999 гг. — советник Управления государственного протокола Третьего департамента Министерства иностранных дел Республики Казахстан. 1999 г. — советник Министра иностранных дел Республики Казахстан. 1999−2000 гг. — начальник отдела Комитета по делам Содружества Независимых Государств Министерства иностранных дел Республики Казахстан. 2000−2003 гг. — первый секретарь, советник Посольства Республики Казахстан в Литовской Республике. 2004−2005 гг. — директор Департамента международного гуманитарного и экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Республики Казахстан. 2005−2008 гг. — советник Посольства Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия. 2009 г. — заместитель директора Департамента многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел Республики Казахстан. 2009−2011 гг. — директор Департамента международного сотрудничества Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан. 2011−2014 гг. — советник Посольства Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия. 2014−2017 гг. — советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации. 2017−2019 гг. — Генеральный консул Республики Казахстан в городе Санкт-Петербурге (Российская Федерация). 2019−2021 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Малайзии, одновременно с января 2020 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Государстве Бруней-Даруссалам по совместительству.
До назначения Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Сербия с февраля 2021 года занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Армения. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Владеет немецким и английским языками.