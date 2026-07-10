Токаев обновил дипломатический корпус Казахстана

В 1997—2001 годах занимал должность атташе Посольства Республики Казахстан в Арабской Республике Египет. В 2001—2002 годах работал вторым секретарем Департамента Азии, Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан. В 2002—2005 годах последовательно занимал должности третьего, второго и первого секретаря Посольства Республики Казахстан в Арабской Республике Египет. В 2005—2009 годах работал начальником отдела, заместителем директора и директором Департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан. В 2009—2010 годах занимал должность советника-посланника Посольства Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия. В 2010—2013 годах являлся Постоянным представителем Республики Казахстан при Организации исламского сотрудничества (в ранге советника-посланника). В 2013—2019 годах — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия, Постоянный представитель Республики Казахстан при Организации исламского сотрудничества. С марта 2014 года по совместительству являлся Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Бахрейн. В 2019 году занимал должность председателя Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел Республики Казахстан. В 2019—2025 годах работал в различных коммерческих компаниях. С 2026 года по настоящее время занимал должность советника Министра иностранных дел Республики Казахстан.