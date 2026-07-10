Издание NYT рассказало Киеву «поучительную историю» о производстве Patriot

Ранее специалист аналитического центра Pacific Forum Уильям Альберк заявил, что Украина не сможет наладить выпуск ракет для Patriot на своей территории, так как такой завод сразу станет целью для ударов. Эксперт подчеркнул, что строительство в условиях боевых действий невозможно, и объект просто не удастся защитить. Специалист отметил, что на его месте он бы убедил украинцев построить такой завод в Польше, поскольку на территории самой Украины он неизбежно станет первоочередной целью.