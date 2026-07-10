В Омске уничтожат неразорвавшийся снаряд после атаки БПЛА

Неразорвавшийся снаряд, обнаруженный после атаки беспилотников на Омский НПЗ, ликвидируют.
Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
По его словам, боеприпас нашли в районе северного промышленного узла Омска.
Губернатор подчеркнул, что угрозы для населения нет, ситуация находится под контролем. Специалисты уже приступают к обезвреживанию.
«В районе северного промышленного узла Омска оперативные службы обнаружили неразорвавшийся снаряд после событий 6 июля», — уточнил глава региона.
Ранее сообщалось о возгорании на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотника.
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