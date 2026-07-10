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В Омске уничтожат неразорвавшийся снаряд после атаки БПЛА

Неразорвавшийся снаряд, обнаруженный после атаки беспилотников на Омский НПЗ, ликвидируют.

Неразорвавшийся снаряд, обнаруженный после атаки беспилотников на Омский НПЗ, ликвидируют.

Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

По его словам, боеприпас нашли в районе северного промышленного узла Омска.

Губернатор подчеркнул, что угрозы для населения нет, ситуация находится под контролем. Специалисты уже приступают к обезвреживанию.

«В районе северного промышленного узла Омска оперативные службы обнаружили неразорвавшийся снаряд после событий 6 июля», — уточнил глава региона.

Ранее сообщалось о возгорании на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотника.

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