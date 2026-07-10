В Законодательном Собрании Красноярского края подвели итоги работы четвертого созыва

"Не было ни одного года, который в силу масштаба и значимости Красноярского края не ставил бы сложных задач. И нам, считаю, удалось их решить. Мы справились с вопросами поддержки экономики и социальной сферы в период пандемии, выстроили современную социальную политику, ориентированную на семейноцентричность, проактивный режим и поддержку участников специальной военной операции.