В Законодательном Собрании Красноярского края подвели итоги работы четвертого созыва

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске прошло заключительное заседание Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва. За пять лет депутаты приняли 933 краевых закона, более 3,5 тысячи постановлений, рассмотрели свыше 11 тысяч вопросов и провели около тысячи заседаний профильных комитетов.
Председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко отметил, что за время работы депутатам пришлось принимать решения в условиях пандемии, санкционного давления и проведения специальной военной операции.
"Не было ни одного года, который в силу масштаба и значимости Красноярского края не ставил бы сложных задач. И нам, считаю, удалось их решить. Мы справились с вопросами поддержки экономики и социальной сферы в период пандемии, выстроили современную социальную политику, ориентированную на семейноцентричность, проактивный режим и поддержку участников специальной военной операции.
Несмотря на серьёзные международные вызовы, связанные с санкционным давлением, мы сохранили инвестиционную привлекательность экономики края. Сегодня регион — один из лидеров по внешним инвестициям и по вложениям со стороны российского бизнеса", — подчеркнул спикер краевого парламента.
На итоговом заседании губернатор Красноярского края Михаил Котюков поблагодарил депутатов за совместную работу и отметил, что в сложные для страны периоды парламент смог сохранить единство.
«На долю этого созыва Законодательного Собрания выпали непростые испытания. Но перед лицом внешних угроз мы проявили главное — сплоченность. В моменты, требовавшие принципиальных решений, депутаты всех фракций умели отложить политические разногласия ради общих ценностей и интересов жителей Красноярского края. Краевой парламент продемонстрировал по-настоящему государственный подход к своей работе», — сказал губернатор.
Михаил Котюков также призвал участников предстоящей избирательной кампании вести открытый диалог с жителями.
«Я призываю всех кандидатов, независимо от их партийной принадлежности, не бросаться лозунгами и не давать невыполнимых обещаний. Наша главная задача — собрать реальные наказы избирателей, которые станут основой для планов развития края на следующую пятилетку», — отметил глава региона.
По словам спикера Алексея Додатко, главным итогом работы созыва стали не количественные показатели, а решения, которые повлияли на развитие региона.
«Главное — это решения, которые содержательно влияют на жизнь людей и обстановку в крае», — подчеркнул председатель Законодательного Собрания.