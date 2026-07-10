Армия КНДР расширит круг задач управления разведки

Агентство «Рёнхап» с полным на то основанием предположило, что «потенциальным противником» в Северной Корее считают прежде всего Корею Южную. Радикальное усиление возможностей шпионского бюро направлено на сбор разведданных на юге Корейского полуострова. При этом в отчете о заседании комитета не уточняется, как именно эти меры будут воплощаться, отмечает агентство.